Пенсионерка с Новороссийской улицы отдала курьеру мошенников почти 850 тыс. рублей

Правоохранители Выборгского района Петербурга разыскивают мошенников, которые забрали у пожилой женщины около 850 тыс. рублей. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Днем 23 августа 79-летней пенсионерке с Новороссийской улицы позвонил незнакомец, представившийся полицейским и заявивший о том, что на прежнем месте работы якобы выявлены фиктивные трудовые договоры на ее имя. По этой причине, по словам злоумышленника, в жилище потерпевшей должны были состояться "обыски". Чтобы не возбудили уголовное дело, она отдала курьеру 400 тыс. рублей, 2 тыс. долларов и 3 тыс. евро.

Заведено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

