Пенсионерка с Новороссийской улицы отдала курьеру мошенников почти 850 тыс. рублей
Сегодня, 10:45
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Правоохранители Выборгского района Петербурга разыскивают мошенников, которые забрали у пожилой женщины около 850 тыс. рублей. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Днем 23 августа 79-летней пенсионерке с Новороссийской улицы позвонил незнакомец, представившийся полицейским и заявивший о том, что на прежнем месте работы якобы выявлены фиктивные трудовые договоры на ее имя. По этой причине, по словам злоумышленника, в жилище потерпевшей должны были состояться "обыски". Чтобы не возбудили уголовное дело, она отдала курьеру 400 тыс. рублей, 2 тыс. долларов и 3 тыс. евро. 

Заведено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Все обстоятельства преступления устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: петербургская полиция задержала подозреваемого в мошенничестве с социальными выплатами на сумму более 1,4 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

