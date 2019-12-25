Сотрудница ПНД из Выборгского района отдала мошенникам 7,7 млн рублей

Деньги забирали курьеры у дома по Новороссийской улице.

Жительница Выборгского района Петербурга отдала мошенникам почти 7,7 млн рублей. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Предварительно, 68-летней женщине с 19 февраля звонили незнакомцы, представившиеся сотрудниками силовых структур. Злоумышленники убедили ее передать курьерам 5,9 млн рублей и 18 тыс. долларов. Деньги забирали у дома по Новороссийской улице.

Известно, что потерпевшая является специалистом по социальной работе психоневрологического диспансера. Мошенников ищут.

Ранее на Piter.TV: мошенники лишили заслуженного врача из Петергофа 1,7 млн рублей.

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