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Сотрудница ПНД из Выборгского района отдала мошенникам 7,7 млн рублей
Сегодня, 8:46
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Сотрудница ПНД из Выборгского района отдала мошенникам 7,7 млн рублей

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Деньги забирали курьеры у дома по Новороссийской улице.

Жительница Выборгского района Петербурга отдала мошенникам почти 7,7 млн рублей. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Предварительно, 68-летней женщине с 19 февраля звонили незнакомцы, представившиеся сотрудниками силовых структур. Злоумышленники убедили ее передать курьерам 5,9 млн рублей и 18 тыс. долларов. Деньги забирали у дома по Новороссийской улице. 

Известно, что потерпевшая является специалистом по социальной работе психоневрологического диспансера. Мошенников ищут.

Ранее на Piter.TV: мошенники лишили заслуженного врача из Петергофа 1,7 млн рублей. 

Фото: pxhere 

Теги: мошенники, новороссийская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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