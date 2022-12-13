Куйбышевский районный суд отправил под стражу подозреваемого в убийстве жены священника

Мужчина признал вину, против стражи он не возражал.

Куйбышевский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для Станислава Леденева, который подозревается в убийстве 35-летней жены священника. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину, который работает в церковной лавке, подозревают в преступлении. По версии следователей, он зарезал женщину в подъезде жилого дома. Злоумышленника отправили под стражу.

Известно, что мужчина работает и проживает в храме, настоятелем которого является потерпевший, супругу которого фигурант уголовного дела зарезал. Известно, что между женой священника и работником храма был затянувшийся конфликт.

Добавим, что мужчина признал вину, против стражи он не возражал. Отметим, что Леденев ранее не судим, холост, несовершеннолетних детей не имеет, на учетах не состоит.

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Фото: Piter.tv