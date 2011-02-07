В Петербурге оштрафовали наблюдательницу на выборах

В урне для голосования нашли бюллетень с пацифистским высказыванием.

Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновной наблюдательницу Марину Попову. Ее задержали 8 сентября, пишет "Фонтанка".

Напомним, в урне для голосования в воскресенье нашли бюллетень с пацифистским высказыванием. Было решено, что автором надписи является она. В суде, по словам адвоката девушки, бюллетень не изучали. В доказательствах находилась его фотография.

Суд назначил Марине Поповой наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей и ареста на 5 суток.

Голосование в Петербурге проходило с 6 по 8 сентября. По результатам обработки 100% протоколов губернаторские выборы победил Александр Беглов, а довыборы в городской парламент – Александр Малькевич.

Фото: Piter.TV