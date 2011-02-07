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В Петербурге оштрафовали наблюдательницу на выборах
Сегодня, 11:26
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В Петербурге оштрафовали наблюдательницу на выборах

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В урне для голосования нашли бюллетень с пацифистским высказыванием.

Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновной наблюдательницу Марину Попову. Ее задержали 8 сентября, пишет "Фонтанка"

Напомним, в урне для голосования в воскресенье нашли бюллетень с пацифистским высказыванием. Было решено, что автором надписи является она. В суде, по словам адвоката девушки, бюллетень не изучали. В доказательствах находилась его фотография. 

Суд назначил Марине Поповой наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей и ареста на 5 суток. 

Голосование в Петербурге проходило с 6 по 8 сентября. По результатам обработки 100% протоколов губернаторские выборы победил Александр Беглов, а довыборы в городской парламент – Александр Малькевич

Фото: Piter.TV

Теги: куйбышевский районный суд, наблюдатель
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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