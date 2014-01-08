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В Петербурге за бюллетень с пацифистской надписью задержана наблюдательница
Сегодня, 16:21
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В Петербурге за бюллетень с пацифистской надписью задержана наблюдательница

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Известно, что на девушку составили протокол по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

На избирательном участке на улице Ломоносова в Петербурге утром 8 августа задержали наблюдательницу Марину Попову. В урне для голосования нашли бюллетень с пацифистским высказыванием, и было решено, что его автором является она, пишет "Фонтанка"

По словам председателя комиссии, бюллетень был сложен, однако потом раскрылся, и именно так стала видна надпись. В полицию об этом заявил один из членов комиссии. 

Известно, что на девушку составили протокол по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), она останется в отделе полиции до 9 сентября. 

А к 15:00 сегодня, 8 сентября, явка на губернаторских выборах составила 1,2 млн человек – 32,28%. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: мелкое хулиганство, пацифистская надпись, улица ломоносова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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