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Работник церковной лавки, подозреваемый в убийстве священника, написал признание
Сегодня, 12:17
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Работник церковной лавки, подозреваемый в убийстве священника, написал признание

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Правоохранители завели уголовное дело по статье "Убийство". Они обвинили в случившемся 27-летнего местного жителя. 

В Петербурге на Коломенской улице накануне, 3 февраля, зарезали жену священника храма Святой Троицы "Кулич и Пасха". Полицейские заподозрили в случившемся продавца церковной лавки. Мужчина признался в содеянном. Сейчас эта информация проверяется оперативниками. Об этом сообщили в СК РФ по городу.

Правоохранители завели уголовное дело по статье "Убийство". Они обвинили в случившемся 27-летнего местного жителя. 

По версии следствия, обвиняемый 3 февраля 2023 года в подъезде одного из домов по Коломенской улице с целью убийства нанес 2 удара ножом 35-летней женщине, к которой испытывал личные неприязненные отношения. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

СК РФ по городу

 Известно, что подозреваемый и убитая долгое время конфликтовали. 

Добавим, что храм, где проводит службу священник, находится на пересечении проспекта Обуховской Обороны и улицы Грибакиных.

Ранее на Piter.tv: пожар в Шлиссельбурге унес жизни двух людей.

Фото: Piter.tv

Теги: полиция, продавец церковной лавки, убийство жены священника, храм святой троицы кулич и пасха
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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