Работник церковной лавки, подозреваемый в убийстве священника, написал признание

Правоохранители завели уголовное дело по статье "Убийство". Они обвинили в случившемся 27-летнего местного жителя.

В Петербурге на Коломенской улице накануне, 3 февраля, зарезали жену священника храма Святой Троицы "Кулич и Пасха". Полицейские заподозрили в случившемся продавца церковной лавки. Мужчина признался в содеянном. Сейчас эта информация проверяется оперативниками. Об этом сообщили в СК РФ по городу.

Правоохранители завели уголовное дело по статье "Убийство". Они обвинили в случившемся 27-летнего местного жителя.

По версии следствия, обвиняемый 3 февраля 2023 года в подъезде одного из домов по Коломенской улице с целью убийства нанес 2 удара ножом 35-летней женщине, к которой испытывал личные неприязненные отношения. Потерпевшая скончалась на месте происшествия. СК РФ по городу

Известно, что подозреваемый и убитая долгое время конфликтовали.

Добавим, что храм, где проводит службу священник, находится на пересечении проспекта Обуховской Обороны и улицы Грибакиных.

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Фото: Piter.tv