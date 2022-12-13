Пожар в Шлиссельбурге унес жизни двух людей

Спасатели нашли в доме тела 45-летнего мужчины и 74-летней женщины.

В пятницу утром, 3 февраля, в Шлиссельбурге произошел страшный квартирный пожар. В результате случившегося погибли два человека.

По информации Piter.tv, возгорание произошло на улице Жука, 21, в 6:30 утра. Сначала в квартире вспыхнул диван, потом пламя перекинулось на обстановку в комнате. Огонь охватил 15 "квадратов".

Спасатели нашли в доме тела 45-летнего мужчины и 74-летней женщины. Трупы направили в морг. Экспертам предстоит установить причину смерти родственников. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: правоохранители задержали злоумышленника, который избил до смерти мужчину в туалете на Сибирской.

Фото: Piter.tv