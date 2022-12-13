  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пожар в Шлиссельбурге унес жизни двух людей
Сегодня, 12:38
134
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Пожар в Шлиссельбурге унес жизни двух людей

0 0

Спасатели нашли в доме тела  45-летнего мужчины и 74-летней женщины.

В пятницу утром, 3 февраля, в Шлиссельбурге произошел страшный квартирный пожар. В результате случившегося погибли два человека. 

По информации Piter.tv, возгорание произошло на улице Жука, 21, в 6:30 утра. Сначала в квартире вспыхнул диван, потом пламя перекинулось на обстановку в комнате. Огонь охватил 15 "квадратов". 

Спасатели нашли в доме тела  45-летнего мужчины и 74-летней женщины. Трупы направили в морг. Экспертам предстоит установить причину смерти родственников. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: правоохранители задержали злоумышленника, который избил до смерти мужчину в туалете на Сибирской.

Фото: Piter.tv

Теги: горела квартира, мчс, погибли во время пожара, пожар в шлиссельбурге, улица жука
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии