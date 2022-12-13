Правоохранители задержали злоумышленника, который избил до смерти мужчину в туалете на Сибирской

Подозреваемым оказался 27-летний молодой человек.

В Калининском районе задержали мужчину, который подозревается в убийстве петербуржца. Инцидент произошел в туалете дома № 16 по Сибирской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Правоохранители нашли труп 30 января. На теле были синяки и другие серьезные травмы. По версии оперативников, мужчину серьезно избили, в результате чего он и скончался.

Накануне вечером, 3 февраля, на Кондратьевском проспекте у дома № 16 полицейские задержали злоумышленника. Подозреваемым оказался 27-летний молодой человек. Известно, что он имеет судимости.

Возбуждено уголовное дело. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv