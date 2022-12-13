На Большой Морской улице лжеминеры "атаковали" гостиницу

Эвакуировать посетителей не стали. Ничего опасного саперы не нашли.

В Адмиралтейском районе накануне, 3 февраля, злоумышленники "заминировали" гостиницу на Большой Морской улице. Неизвестный мужчин позвонил оператору отеля "Астория" и сообщил, что в здании находится одна тонна взрывчатки.

По информации Piter.tv, на место ЧП прибыли сотрудники полиции. Они осмотрели здание и прилегающую к нему территорию, но ничего опасного не нашли.

Эвакуировать посетителей не стали. Ничего опасного саперы не нашли.

В 17:30 мероприятия по обследованию объекта завершены. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стражи порядка разыскивают "шутника". Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv