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На Большой Морской улице лжеминеры "атаковали" гостиницу
Сегодня, 11:21
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На Большой Морской улице лжеминеры "атаковали" гостиницу

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Эвакуировать посетителей не стали. Ничего опасного саперы не нашли. 

В Адмиралтейском районе накануне, 3 февраля, злоумышленники "заминировали" гостиницу на Большой Морской улице. Неизвестный мужчин позвонил оператору отеля "Астория" и сообщил, что в здании находится одна тонна взрывчатки. 

По информации Piter.tv, на место ЧП прибыли сотрудники полиции. Они осмотрели здание и прилегающую к нему территорию, но ничего опасного не нашли.  

Эвакуировать посетителей не стали. Ничего опасного саперы не нашли. 

В 17:30 мероприятия по обследованию объекта завершены. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стражи порядка разыскивают "шутника". Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге продавца церковной лавки подозревают в убийстве.

Фото: Piter.tv

Теги: большая морская улица, заминировали асторию, лжеминеры, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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