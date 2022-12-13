В Петербурге продавца церковной лавки подозревают в убийстве

В Петербурге правоохранители задержали мужчину, которые работает в церковной лавке. По версии оперативников, он жестоко убил жену священника. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.
Известно, что преступление произошло накануне, 3 февраля, в парадной дома №27 на Коломенской улице. В подъезде было найдено тело 35-летней супруги священника. Добавим, что петербурженка умерла от ножевого ранения.
Полицейские установили, что перед смертью убитая поругалась с 27-летним знакомым. Сотрудники МВД считают, что в ходе конфликта злоумышленник ударил ножом оппонентку и убежал.
Нападавшего чуть позже поймали на проспекте Обуховской Обороны. Подробности уточняются.
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Фото: Pxhere
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