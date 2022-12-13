Похитителей ящерицы из Ленинградского зоопарка приговорили к двум годам лишения свободы

Суд избрал паре суровое наказание с учтём ряда обстоятельств.

Суд в Северной столице вынес приговор паре, похитившей ящерицу из Ленинградского зоопарка летом 2022 года. За кражу акантозавра мужчина и женщина проведут 2 года в колонии. В том, почему наказание оказалось настолько суровым, разбирался Spb.aif.ru.

Согласно материалам дела, опубликованных пресс-службой городских судов, похитители были признаны виновными в совершении преступления по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище). Приговор женщине оказался чуть более мягким: она будет находиться в колонии общего режима 1 год и 11 месяцев, в то время как е возлюбленный пробудет там полноценных 2 года.

Напомним, что злоумышленники выкрали ящерицу рода Аконтозавтр Натальи (Acanthosaura nataliae) из павильона "Экзотариум". Они взломали замок вольера и скрылись. По информации городской прокуратуры, в ходе разбирательств задержанные признали свою вину, раскаялись и выразили готовность купить в зоопарк несколько новых ящериц, возместив таким образом ущерб.

Тем не менее, не в пользу пары сыграло обвинение в жестоком обращении с животным, поскольку в результате похищения ящерица погибла. По первоначальной версии задержанных, животное само упало с 12 этажа. Онако позже было установлено, что животное скончалосьь в квартире спустя два дня после похищения, после чего труп ящерицы выкинули из окна. Отягощающим обстоятельством стало и признание похитителя, который объяснил, что был нетрезв и захотел сделать своей возлюбленной экзотический подарок. Наконец, суд учёл, что фигуранты дела уже имели судимости за совершение имущественных преступлений.

Учитывая позицию государственного обвинителя прокуратуры Петроградского района, настаивавшего на строгом наказании, а также наличие рецидива в действиях соучастников, ранее неоднократно судимых за совершение имущественных преступлений, суд назначил А. наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Г. – 1 год 11 месяцев 10 дней лишения свободы в колонии общего режима. прокуратура Санкт-Петербуга

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге судимый мужчина обманул мать на деньги.

Фото: Прокуратура Петербурга