  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге судимый мужчина обманул мать на деньги
Сегодня, 13:11
132
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге судимый мужчина обманул мать на деньги

0 0

Горожанин ввел мать в заблуждение и украл у нее телефон.

Жительница Выборгского района обратилась в полицию накануне, 28 января. Пожилая женщина рассказала стражам порядка, что сын обманул ее на деньги. Об этом сообщили  в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По словам женщины, инцидент произошел в квартире дома № 39 по проспекту Луначарского. Пенсионерка поругалась с сыном, который  обманом завладел ее смартфоном. Ущерб составил  7 тыс. рублей. Злоумышленник ушел из дома в неизвестном направлении. 

Известно, что подозреваемый имеет судимость. На 40-летнего мужчину завели  уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее на Piter.tv: около Янино на КАД произошло массовое ДТП с участием машины ДПС.

Фото: Piter.tv

Теги: обманул мать на деньги, полиция, проспект луначарского, украл телефон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии