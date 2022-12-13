В Петербурге судимый мужчина обманул мать на деньги

Горожанин ввел мать в заблуждение и украл у нее телефон.

Жительница Выборгского района обратилась в полицию накануне, 28 января. Пожилая женщина рассказала стражам порядка, что сын обманул ее на деньги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По словам женщины, инцидент произошел в квартире дома № 39 по проспекту Луначарского. Пенсионерка поругалась с сыном, который обманом завладел ее смартфоном. Ущерб составил 7 тыс. рублей. Злоумышленник ушел из дома в неизвестном направлении.

Известно, что подозреваемый имеет судимость. На 40-летнего мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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Фото: Piter.tv