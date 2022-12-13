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Около Янино на КАД произошло массовое ДТП с участием машины ДПС

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В результате случившегося один человек пострадал.

На КАД около Янино произошло массовое ДТП накануне, 28 января. В аварию попал автомобиль ДПС. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Дорогу не поделили семь машин, одна из них служебная. По словам очевидцев, дорожная полиция приехала оформлять аварию и сама оказалась участником столкновения. 

Добавим, что в результате случившегося один человек пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на набережной Фонтанки 20-летний мужчина угнал каршеринг Volkswagen Polo.

Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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