Задержан похититель ящерицы из Ленинградского зоопарка

По словам вора, животное, которое могло стать подарком для его жены, выпало с 12-ого этажа и погибло.

В среду, 17 августа, в Северной столице был задержан 32-летний мужчина, похитивший редкую ящерицу-акантозавра из Ленинградского зоопарка. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области, животное было обнаружено мёртвым под окнами многоэтажки.

Как ранее сообщал Piter.TV, ящерицу выкрали из вольера 12 августа примерно в 16:26. Записи камер видеонаблюдения помогли обнаружить вора, которым оказался уроженец Тульской области. За его плечами уже есть судимость.

Как сообщил задержанный, он похитил пресмыкающееся, будучи пьяным: ящерица должна была стать подарком для его жены. Позже животное погибло, выпав с 12-ого этажа дома на Народной улице.

Администрация зоопарка оценила ущерб в 21 тыс. рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти