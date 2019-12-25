  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Задержан похититель ящерицы из Ленинградского зоопарка
Сегодня, 14:44
157
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Задержан похититель ящерицы из Ленинградского зоопарка

0 0

По словам вора, животное, которое могло стать подарком для его жены, выпало с 12-ого этажа и погибло.

В среду, 17 августа, в Северной столице был задержан 32-летний мужчина, похитивший редкую ящерицу-акантозавра из Ленинградского зоопарка. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области, животное было обнаружено мёртвым под окнами многоэтажки. 

Как ранее сообщал Piter.TV, ящерицу выкрали из вольера 12 августа примерно в 16:26. Записи камер видеонаблюдения помогли обнаружить вора, которым оказался уроженец Тульской области. За его плечами уже есть судимость.

Как сообщил задержанный, он похитил пресмыкающееся, будучи пьяным: ящерица должна была стать подарком для его жены. Позже животное погибло, выпав с 12-ого этажа дома на Народной улице. 

Администрация зоопарка оценила ущерб в 21 тыс. рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец украл забытую мужскую сумку на Витебском вокзале.

Фото:  пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Теги: задержание, кража, ленинградский зоопарк, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии