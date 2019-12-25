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Петербуржец украл забытую мужскую сумку на Витебском вокзале
Сегодня, 12:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец украл забытую мужскую сумку на Витебском вокзале

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Мобильный телефон подозреваемый оставил на платформе ближайшей станции метро, документы и ключи на автомобиль потерпевшего вместе с сумкой выкинул в мусорный контейнер. Деньги в размере 30 тысяч рублей присвоил себе.

Транспортная полиция Петербурга раскрыла кражу личного имущества пассажира из Москвы. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть транспортной полиции Витебского вокзала обратился 28-летний москвич с просьбой отыскать его поясную сумку с личными вещами. Молодой человек прибыл на вокзал из Пушкина. Он по собственной невнимательности оставил свою сумку на досмотровой ленте. Его невнимательностью воспользовался 59-летний петербуржец. Проходя досмотровый пост после москвича, он забрал оставленную мужскую сумку.

Мобильный телефон подозреваемый оставил на платформе ближайшей станции метро, документы и ключи на автомобиль потерпевшего вместе с сумкой выкинул в мусорный контейнер. Деньги в размере 30 тысяч рублей присвоил себе.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи, в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее полицейские раскрыли кражу рюкзака с деньгами на Балтийском вокзале.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Теги: витебский вокзал, кража
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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