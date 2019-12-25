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Полицейские раскрыли кражу рюкзака с деньгами на Балтийском вокзале
Сегодня, 10:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Полицейские раскрыли кражу рюкзака с деньгами на Балтийском вокзале

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Пассажирка забыла рюкзак в туалете.

На Балтийском вокзале Петербурга транспортные полицейские выявили подозреваемую, прихватившую чужой рюкзак с деньгами. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.

Было установлено, что пострадавшая оставила рюкзак в кабинке туалета в здании Балтийского вокзала. Чужое имущество обнаружила другая 62-летняя пассажирка. Она забрала рюкзак себе, а находившиеся там 10 тысяч рублей потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Ранее полицейские раскрыли кражу ноутбука в Пулково.

Фото: Piter.tv

Теги: балтийский вокзал, кража
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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