Полицейские раскрыли кражу ноутбука в Пулково

Сотрудники полиции выяснили, что молодой человек похитил из контейнера для вещей забытый ноутбук.

Сотрудники петербургской транспортной полиции в аэропорту "Пулково" задержали мужчину, подозреваемого в краже ноутбука другого пассажира. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В полицию обратилась 20-летняя пассажирка, которая сообщила о пропаже ноутбука стоимостью более 82 тысяч рублей. Полицейскими был оперативно установлен подозреваемый. Им оказался 29-летний житель Челябинской области.

Сотрудники полиции выяснили, что молодой человек похитил из контейнера для вещей забытый кем-то ноутбук. Убедившись в отсутствии наблюдателей, он присвоил его себе и вылетел авиарейсом в Челябинск.

В Челябинске при проведении его личного досмотра похищенное было обнаружено и изъято. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Ранее в Пулково раскрыли кражу барсетки, в которой были документы и 80 тысяч рублей.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО