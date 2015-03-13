В Пулково раскрыли кражу барсетки, в которой были документы и 80 тысяч рублей

Похищенное изъято и будет передано владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

В аэропорту "Пулково" сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже барсетки. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В транспортную полицию обратился москвич, у которого пропала барсетка с деньгами, личными вещами и документами. В Пулково он прилетел из столицы, а пропажу заметил лишь в гостинице. Сумма ущерба составила около 118 тысяч рублей.

Правоохранители оперативно установили подозреваемого – им оказался 49-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, работающий таксистом.

По предварительной информации, подозреваемый, заметив на второй линии движения автотранспорта сумку, которую выронил пассажир другого такси, решил присвоить ее себе. В ней он обнаружил беспроводные наушники, зарядки к мобильному телефону и часам, а также паспорт и 80 тысяч рублей.

Похищенное изъято и будет передано владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее в Тихвине был задержан подозреваемый в хищении автомобиля медицинского учреждения.

Фото: Piter.tv