В Тихвине задержан подозреваемый в хищении автомобиля медицинского учреждения

Установлено, что задержанный находится под подпиской о невыезде за кражу автомобиля в июле 2021 года у мужчины.

Сотрудники полиции задержали гражданина, похитившего, в ноябре 2021 года автомобиль, принадлежащий районной больнице в Тихвине. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В период с 21:00 13 ноября до 7:30 14 ноября 2021 года от дома 7/1 по Больничному проезду неизвестный злоумышленник похитил автомобиль "Газон Некст" с надписью "Медслужба", принадлежащий медицинскому учреждению. Стоимость автомобиля – 4 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по факту кражи.

У дома 23 1-го микрорайона в городе Тихвин 16 июня 2022 года по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 39-лений неработающий местный житель. Установлено, что задержанный находится под подпиской о невыезде за кражу автомобиля в июле 2021 года у мужчины.

В начале июня в Ломоносове сотрудники охраны задержали гражданина, укравшего 10 палок колбасы.

Фото: Piter.tv