В Ломоносове сотрудники охраны задержали гражданина, укравшего 10 палок колбасы

В мае этого года задержанный уже привлекался к административной ответственности за мелкое хищение.

В Ломоносове сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина, укравшего колбасу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Из супермаркета на Михайловской улице поступило сообщение о попытке кражи товара. Прибывшими сотрудниками вневедомственной охраны был задержан 21-летний молодой человек, который попытался пронести мимо кассы 10 палок колбасы.

Подозреваемого доставили в 85 отдел полиции. В мае этого года задержанный уже привлекался к административной ответственности за мелкое хищение.

Фото: pexels