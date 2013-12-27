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В Ломоносове сотрудники охраны задержали гражданина, укравшего 10 палок колбасы
Сегодня, 13:04
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ломоносове сотрудники охраны задержали гражданина, укравшего 10 палок колбасы

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В мае этого года задержанный уже привлекался к административной ответственности за мелкое хищение.

В Ломоносове сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина, укравшего колбасу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Из супермаркета на Михайловской улице поступило сообщение о попытке кражи товара. Прибывшими сотрудниками вневедомственной охраны был задержан 21-летний молодой человек, который попытался пронести мимо кассы 10 палок колбасы. 

Подозреваемого доставили в 85 отдел полиции. В мае этого года задержанный уже привлекался к административной ответственности за мелкое хищение.

Фото: pexels

Теги: колбаса, кража, росгвардия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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