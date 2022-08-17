Видео: посетитель украл редкую ящерицу из Ленинградского зоопарка

Молодой человек вскрыл замок вольера.

К петербургской полиции обратилась юрист Ленинградского зоопарка, которая сообщила о похищении из учреждения ящерицы- акантозавра на прошлой неделе. Об этом стало известно Piter.TV.

Судя по записям с камеры наблюдения, пресмыкающееся украл молодой человек около 20-ти лет, который прогуливался по экзотариуму с девушкой. Примерно в 16:26 он оказался у вольера, быстро вскрыл замок и скрылся.

Отметим, что акантозавр относится к редкому виду ящериц из семейства агамовых. Главным местом их обитания считается Юго-Восточная Азия.

По информации ГУ МВД РФ, в среду, 17 августа, прошло задержание похитителя ящерицы. Как удалось установить, животное погибло, выпав из окна квартиры на 12-ом этаже.

В прошедшее воскресенье Ленинградский зоопарк отметил 157-летие.

Видео: Piter.TV