Ленинградский зоопарк отмечает 157-летие

Каждый ребенок, посетивший зверинец, получит мороженое.

Сегодня, 14 августа, Ленинградский зоопарк отмечает день рождения. Учреждению исполняется 157 лет, сообщили в пресс-службе зверинца. Для гостей в честь праздника подготовили развлекательную программу.

Посетители смогут окунуться в проект "Человек и животные – история сотрудничества". Жителям города и туристам расскажут, как в разные эпохи люди взаимодействовали с фауной.

Кроме того, для маленьких посетителей подготовили сладкое угощение. Каждый ребенок, посетивший зоопарк, получит мороженое.

Ранее на Piter.tv: на территории Шереметевского дворца организовали VII фестиваль "Музыка мира".

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк