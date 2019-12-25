Ленинградский зоопарк отмечает 157-летие

Сегодня, 14 августа, Ленинградский зоопарк отмечает день рождения. Учреждению исполняется 157 лет, сообщили в пресс-службе зверинца. Для гостей в честь праздника подготовили развлекательную программу.
Посетители смогут окунуться в проект "Человек и животные – история сотрудничества". Жителям города и туристам расскажут, как в разные эпохи люди взаимодействовали с фауной.
Кроме того, для маленьких посетителей подготовили сладкое угощение. Каждый ребенок, посетивший зоопарк, получит мороженое.
Ранее на Piter.tv: на территории Шереметевского дворца организовали VII фестиваль "Музыка мира".
Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк
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