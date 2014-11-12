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На территории Шереметевского дворца организовали VII фестиваль "Музыка мира"
Сегодня, 12:53
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На территории Шереметевского дворца организовали VII фестиваль "Музыка мира"

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Авторы программы обещают творческие встречи с музыкантами и экскурсии по коллекции музыкальных инструментов.

Сегодня, 14 августа, около Шереметевского дворца состоится фестиваль Шереметевского дворца. Его проводят уже в седьмой раз. Об этом сообщили в группе мероприятия в соцсети "ВКонтакте".

В парадном дворе дворца развернулся музыкальный опен-эйр. Гостей приглашают принять участие в мастер-классах, петербуржцев обещают научить игре на редких музыкальных инструментах. Жители Северной столицы смогут послушать этническую музыку. Проект организовали при поддержке комитета по культуре Петербурга.

С 16:00 пройдут творческие встречи с музыкантами и экскурсии по коллекции музыкальных инструментов и анфиладе парадных залов Шереметевского дворца.

Этнический фестиваль "Музыка мира"

Ранее на Piter.tv: в Красном Селе началась Военно-медицинская эстафета.

Фото: ВКонтакте / Этнический фестиваль "Музыки мира"

 

Теги: искусство, культура, музыка, фестиваль музыка мира, шереметевский дворец
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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