На территории Шереметевского дворца организовали VII фестиваль "Музыка мира"

Авторы программы обещают творческие встречи с музыкантами и экскурсии по коллекции музыкальных инструментов.

Сегодня, 14 августа, около Шереметевского дворца состоится фестиваль Шереметевского дворца. Его проводят уже в седьмой раз. Об этом сообщили в группе мероприятия в соцсети "ВКонтакте".

В парадном дворе дворца развернулся музыкальный опен-эйр. Гостей приглашают принять участие в мастер-классах, петербуржцев обещают научить игре на редких музыкальных инструментах. Жители Северной столицы смогут послушать этническую музыку. Проект организовали при поддержке комитета по культуре Петербурга.

С 16:00 пройдут творческие встречи с музыкантами и экскурсии по коллекции музыкальных инструментов и анфиладе парадных залов Шереметевского дворца. Этнический фестиваль "Музыка мира"

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Фото: ВКонтакте / Этнический фестиваль "Музыки мира"