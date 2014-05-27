В этом году в эстафете примут участие 15 команд из разных стран.

Сегодня,14 августа, в Красном Селе началась Военно-медицинская эстафета. Соревнования продлятся до 24 августа. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев в своем tg-канале.

В этом году в эстафете примут участие 15 команд из разных стран. Так, сразится решили даже гости из Вьетнама, Зимбабве, Мьянмы и Венесуэлы.

По словам представителя Смольного, в этом сезоне конкурс будет красочным, зрелищным и представительным. Политик предупредил об увеличении количества участников. Вместе с тем выросла и сложность выполняемых упражнений.

Известно, что Военно-медицинской эстафета позволяет отобрать участников в российскую команду на Международный этап военно-медицинского многоборья.

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Фото: Телеграм / Олег Эргашев