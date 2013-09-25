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Гендиректор ФК "Зенит" Александр Медведев отмечает 67-летие
Сегодня, 10:59
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Гендиректор ФК "Зенит" Александр Медведев отмечает 67-летие

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Петербургская команда поздравила руководителя. 

Сегодня, 14 августа, гендиректор ФК "Зенит" Александр Медведев отмечает день рождения. Представителю сине-бело-голубых исполнилось 67 лет. Петербургская команда поздравила руководителя. 

Уважаемый Александр Иванович! Мы благодарим Вас за неоценимый вклад в победы и завоеванные трофеи — четыре национальных чемпионства, Кубок России и три Суперкубка страны. Уверены, вместе мы добьемся всех намеченных целей и еще не раз отпразднуем новые успехи сине-бело-голубых!

ФК "Зенит"

Ранее на Piter.tv: в Московском парке Победы сегодня пройдет фестиваль "Джаз – детям".

Фото: Телеграм / ФК "Зенит"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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