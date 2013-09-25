Гендиректор ФК "Зенит" Александр Медведев отмечает 67-летие

Сегодня, 14 августа, гендиректор ФК "Зенит" Александр Медведев отмечает день рождения. Представителю сине-бело-голубых исполнилось 67 лет. Петербургская команда поздравила руководителя.

Уважаемый Александр Иванович! Мы благодарим Вас за неоценимый вклад в победы и завоеванные трофеи — четыре национальных чемпионства, Кубок России и три Суперкубка страны. Уверены, вместе мы добьемся всех намеченных целей и еще не раз отпразднуем новые успехи сине-бело-голубых!

ФК "Зенит"