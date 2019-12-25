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В Московском парке Победы сегодня пройдет фестиваль "Джаз – детям"
Сегодня, 10:32
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В Московском парке Победы сегодня пройдет фестиваль "Джаз – детям"

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Для маленьких посетителей проведут мастер-классы, игры и квесты.

Сегодня, 14 августа, в Московском парке Победы состоится фестиваль "Джаз – детям". Воскресенье станет последним днем многодневной программы. Гостей будут ждать с 12:00 до 22:00. Об этом сообщили организаторы проекта. 

Перед горожанами и гостями Северной столицы выступят более 100 джазменов Петербурга, а также коллективы из других регионов. Кроме того, для маленьких посетителей проведут мастер-классы, игры и квесты. На площадке можно  будет посмотреть выставку инструментов.

Среди известных исполнителей на празднике будут  Билли Новик и "Петербургский джазовый актив", Эми Питерс, Вова Чё Морале и Sweet Hot Jazz Band, квартет Алексея Черемизова, проект "Гурович играет на Луне", женский джазовый оркестр "Фантазия", Звезды Петербургского джаз  и другие.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге открылась выставка ретроавтомобилей.

Фото: Piter.tv

 

Теги: джаз детям, досуг, куда сходить в петербурге, культура, московский парк победы
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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