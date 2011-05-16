В Петербурге открылась выставка ретроавтомобилей

Горожане смогут увидеть Cadillac SeVille 1930 года, Audi Front 1932 года, Jaguar XK 120 1948 года и другие машины.

Сегодня, 13 августа, на Елагином острове открылась выставка ретроавтомобилей, которую организовали фестиваль "Автокультура" и ЦПКиО им. С.М. Кирова. Около дворцово-паркового ансамбля XIX века теперь можно увидеть машины прошлого века. Посетителям предоставится возможность посмотреть экспонаты из частных коллекций. Об этом сообщили в группе Комитета по культуре города в соцсети "ВКонтакте".

Горожане смогут увидеть Cadillac SeVille 1930 года, Audi Front 1932 года, Jaguar XK 120 1948 года и Jaguar Mk2 1967 года и другие популярные авто прошлого столетия.

По словам представителя проекта Никиты Муравьева, важно делиться эстетикой. Многие владельцы ретроавтомобилей хранят их в гаражах, а могли бы представить их на общественной площадке.

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Фото: ВКонтакте / Комитет по культуре Санкт-Петербурга