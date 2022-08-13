Стало известно, студентов из каких стран ждут в этом году в Петербурге

Студентам из Европы и США будет сложнее приехать в Россию не только из-за политических обстоятельств, но и из-за логистики.

Вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин рассказал, из каких стран стоит ждать студентов в этом году. По словам политика, Россия находится в напряженных отношениях с европейцами и Америкой из-за пандемии коронавируса и февральских событий. А вот со африканскими, азиатскими странами и странами СНГ отношения остались на прежнем уровне, поэтому большинство иностранных студентов в этом учебном году приедут отсюда. Об этом представитель Смольного рассказал "Петербургскому Дневнику".

По словам Княгинина, студентам из Европы и США будет сложнее приехать в Россию не только из-за политических обстоятельств, но и из-за логистики.

Вы знаете, что у нас очень хорошие отношения с Казахстаном, Китаем, Узбекистаном, и там есть планы развития филиалов петербургских вузов. Владимир Княгинин, вице-губернатор Петербурга

Политик отметил, что на корпоративном уровне со многими иностранными вузами отношения стабильны. Он выразил надежду на восстановление научных и образовательных связей с зарубежными учебными заведениями.

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