  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стало известно, студентов из каких стран ждут в этом году в Петербурге
Сегодня, 14:33
163
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, студентов из каких стран ждут в этом году в Петербурге

0 0

Студентам из Европы и США будет сложнее приехать в Россию не только из-за политических обстоятельств, но и из-за логистики.

Вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин рассказал, из каких стран стоит ждать студентов в этом году. По словам политика, Россия находится в напряженных отношениях с европейцами и Америкой из-за пандемии коронавируса и февральских событий. А вот со африканскими, азиатскими странами и странами СНГ отношения остались на прежнем уровне, поэтому большинство иностранных студентов в этом учебном году приедут отсюда. Об этом представитель  Смольного рассказал "Петербургскому Дневнику".

По словам Княгинина, студентам из Европы и США будет сложнее приехать в Россию не только из-за политических обстоятельств, но и из-за логистики.

Вы знаете, что у нас очень хорошие отношения с Казахстаном, Китаем, Узбекистаном, и там есть планы развития филиалов петербургских вузов.

Владимир Княгинин, вице-губернатор Петербурга

Политик отметил, что на корпоративном уровне со многими иностранными вузами отношения стабильны. Он выразил надежду на восстановление научных и образовательных связей с зарубежными учебными заведениями.

Ранее на Piter.tv: абитуриенты из Украины, особенности поступления и популярные специальности: главное о приемной кампании 2022 года.

Фото: Pxhere

Теги: академическое взаимодействие, международный обмен, образование, студенты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии