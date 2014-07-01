Абитуриенты из Украины, особенности поступления и популярные специальности: главное о приемной кампании 2022 года

В ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная первым результатам и особенностям приемной кампании нового учебного года в вузах Петербурга.

Иностранные абитуриенты подали в вузы Петербурга 9,5 тысяч заявлений на поступление. В прошлом году было 12 тысяч. Об этом рассказал председатель комитета по науке и высшей школе Петербурга Андрей Максимов, передал корреспондент Piter.tv.

Общие цифры и особенности поступления

По словам Максимова, приёмная кампания 2022-2023 годов в Петербурге прошла на очень высоком, профессиональном уровне. Всего в городские вузы поступило 767 тысяч заявлений, из них 565 тысяч – на бюджетные места. На "очный" бакалавриат и специалитет было выделено более 29 тысяч бюджетных мест.

В этом году подавать заявления на поступление можно было не только с помощью сайта вузов и по почте, но и в очном формате. Из-за пандемии такой возможности не было уже два года. Кроме того, абитуриенты могли воспользоваться сервисом "Поступай в вуз онлайн". Ранее это была экспериментальная площадка, а уже в этом году она заработала в полном масштабе на всей территории России.

Председатель комиссии по координации приема в вузы Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Анатолий Оводенко при этом уверен, что петербургским абитуриентам стоит пользоваться тем, что они живут в Петербурге и могут общаться напрямую с руководством приемных комиссий и самих вузов. Петербургские выпускники составили 28% от общего количества поступающих. Число иногородних абитуриентов немного возросло по сравнению с прошлым годом.

Отдельно были отмечены абитуриенты из Украины, в том числе, ЛДНР. Они подали в российские вузы более 400 заявлений. 120 из которых — в петербургские университеты.

К ребятам очень трепетное внимание во всех приёмных комиссиях, у многих может не быть каких-то документов, поэтому к каждому индивидуальному отношение. Андрей Максимов.

Стоит отметить, что помимо основного приёма документов есть еще и дополнительный. Его регулирует приказ от 5 августа "О направлении разъяснений" с ссылкой на приказ Минобрнауки России от 21 августа 2020 года "Об утверждении порядка приёма по образовательным программам высшего образования". Дополнительный приём проводится в случае, если после основного приёма остались незаполненные места, а по словам Анатолия Оводенко, по России их еще 2,5%.

Согласно этому приказу, дополнительное зачисление необходимо провести до 11 августа, а уже далее начинать дополнительный приём заявлений.

Дополнительный приём — это как вторая волна. Ректоры университетов рассчитывают получить ребят с баллами не ниже, чем на основном приеме. Анатолий Оводенко.

Помимо всего, этот документ устанавливает порядки распределения особой, целевой и специальной квот, а также регламентирует сроки дополнительного приёма. Вузы обязаны с 11 по 25 августа провести дополнительный приём документов, а с 26 августа по 5 сентября провести вступительные испытания. Далее 7 сентября на официальном сайте университета публикуются конкурсные списки, которые обновляются в течении дня. 12 сентября в 18:00 по местному времени завершается приём согласий, и до 16 сентября вуз обязан опубликовать списки зачисленных абитуриентов.

Конкуренция и популярные направления

Конкуренция среди абитуриентов остается высокой. Каждый университет самостоятельно выставлял минимальные проходные баллы по ЕГЭ. Кто-то работал по федеральным стандартам, а кто-то устанавливал свои минимумы. Например, в СПбГУ минимальный проходной составил 70 баллов. В главный петербургский вуз было подано более 80 тысяч заявлений, в Политех – более 76 тысяч, в ГУАП – более 50 тысяч, в Горный университет – 26 тысяч.

По техническим специальностям количество заявлений на одно место доходило до 55, по экономическим – более 45 и по медицинским – более 16. При этом заметен спад интереса выпускников к техническим специальностям. Это видно по соотношению количества сдававших ЕГЭ по физике в прошлом году и в этом. В 2021 их количество составляло почти 7 тысяч учеников, а в 2022 снизилось до 4,5 тысячи.

Насчет популярных специальностей Андрей Максимов сказал, что в Петербурге востребованы практически все направления подготовки, по ним увеличены контрольные цифры приема. Большой популярностью пользуются все IT направления, по ним уже заполнены все места. Также пользуются спросом медицина, актёрское мастерство, юриспруденция, архитектура и строительство.

Председатель Комитета отметил, что о способностях абитуриентов и их уровне подготовки можно будет говорить после сдачи первой сессии. Сейчас можно судить только по итогам ЕГЭ и по среднему баллу зачисленных в вузы выпускников. Например, в СПбГУ средний балл равен 91, что говорит о действительно высококачественном наборе.

Текст: Жасмин Гюлдан для Piter.tv

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