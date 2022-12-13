Соседи убитой жены священника рассказали, как жила семья

Они назвали супругов лучшими родителями.

В Петербурге зарезали жену священника. Инцидент произошел в парадной дома на Коломенской улице. Соседи убитой рассказали корреспонденту телеканала "Санкт-Петербург", как жила семья.

По словам жильцов дома, супруги были примером для своих знакомых. Женщину считали очень хорошей мамой и прекрасной женой. В семье никогда не было громких ссор, они заботились друг о друге. Ситуация, которая произошла накануне, повергла соседей в шок. Сейчас все переживают за состояние супруга убитой.

Известно, что полицейские задержали подозреваемого. Им оказался продавец церковной лавки. По информации оперативников, убийство произошло из личной неприязни.

Мужчина дал признательные показания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее на Piter.tv: в Лужском районе задержали мужчину, который дважды изнасиловал девочку-подростка.

Фото: Piter.tv