СМИ: автомобиль Минобороны сбил трех человек на Ленинградском шоссе

Жертвой смертельной аварии стал пенсионер, еще двое пострадали.

Журналисты рассказали о том, что автомобиль с государственными номерами российского министерства по обороне сбил трех человек на Ленинградском шоссе в Москве. Уточняется, что после столкновения с "Газелью" пострадали два человека и погиб 72-летний мужчина. Травмированные были госпитализированы медиками в тяжелом состоянии. По предварительной информации, пешеходы переходили проезжую часть в непредназначенном для этого месте. На месте ДТП правоохранительным органам пришлось перекрывать три из четырех полос дороги.

Авария произошла в районе дома 63 к. 1. "Автомобиль с черными номерами, принадлежащий Минобороны, сбил трех человек. В результате ДТП один человек погиб, еще двое пострадали, состояние уточняется. источник ТАСС

Автобус насмерть сбил пенсионерку в Ленобласти.

Фото и видео: Telegram / 112, SHOT