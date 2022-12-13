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Автобус насмерть сбил пенсионерку в Ленобласти
Сегодня, 9:53
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Автобус насмерть сбил пенсионерку в Ленобласти

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Бабушка пересекала дорогу вне зоны перехода.

Утром вторника, 25 января, на дороге "Красное Село – Гатчина – Павловск" произошло смертельное ДТП. Автобус сбил 73-летнюю пенсионерку, пожилая женщина погибла на месте. Об этом стало известно Piter.TV.

Транспорт двигался из Гатчины в сторону Павловска. Установлено, что бабушка пересекала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Водитель автобуса в 2022-2023 г.г. к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Проверку по факту аварии проводит СО УМВД РФ по городу Гатчине.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП на проспекте Мечникова в Петербурге пострадал пятилетний воспитанник детского сада.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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