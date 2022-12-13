В ДТП на проспекте Мечникова пострадал пятилетний воспитанник детского сада

Мальчик госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Вечером понедельника, 23 января, на проспекте Мечникова произошло ДТП, в результате которого был госпитализирован несовершеннолетий. Об этом стало известно Piter.TV.

Как было установлено, 20-летний водитель Хонда Аккорд при совершении поворота налево на Брюсовской улице предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с двигавшемся во встречном направлении Опель Астра под управлением 39-летнего мужчины.

В результате ДТП пятилетний пассажир Опель Астра в состоянии средней тяжести был доставлен в больницу.

Ранее мы сообщили о том, что трамвай насмерть задавил лежавшего на путях пешехода в Приморском районе.

Фото: Pxhere