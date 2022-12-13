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В ДТП на проспекте Мечникова пострадал пятилетний воспитанник детского сада
Сегодня, 9:43
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В ДТП на проспекте Мечникова пострадал пятилетний воспитанник детского сада

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Мальчик госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Вечером понедельника, 23 января, на проспекте Мечникова произошло ДТП, в результате которого был госпитализирован несовершеннолетий. Об этом стало известно Piter.TV.

Как было установлено, 20-летний водитель Хонда Аккорд при совершении поворота налево на Брюсовской улице предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с двигавшемся во встречном направлении Опель Астра под управлением 39-летнего мужчины. 

В результате ДТП пятилетний пассажир Опель Астра в состоянии средней тяжести был доставлен в больницу.

Ранее мы сообщили о том, что трамвай насмерть задавил лежавшего на путях пешехода в Приморском районе.

Фото: Pxhere

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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