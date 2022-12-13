Трамвай насмерть задавил лежавшего на путях пешехода в Приморском районе

Вечером воскресенья, 22 января, на улице Савушкина произошло смертельное ДТП с участием трамвая. Об этом стало известно Piter.TV.
Как удалось установить, 51-летний водитель, управляя трамваем №5030, совершил наезд на 66-летнего мужчину, лежащего на трамвайных путях. Пострадавший скончался на месте происшествия.
Водитель электротранспорта в 2022-23 году привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 2 раза. Проверку по факту ДТП проводит ГСУ ГУ МВД РФ по городу и области.
Ранее мы сообщили о том, что на улице Савушкина задержали пьяного бездомного за рулём Mercedes.
Фото: Piter.TV
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