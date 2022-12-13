На улице Савушкина задержали пьяного бездомного за рулём Mercedes

Владельцем иномарки оказался житель одного из домов неподалёку. Он предложил мужчине прокатиться на своей машине, когда тоже находился в нетрезвом состоянии.

Правоохранители остановили Mercedes с нетрезвым водителем на улице Савушкина в Приморском районе Северной столицы. Как было установлено, нарушитель катался по городу без прав, кроме того, он является бездомным. О происшествии сообщили в ВК-сообществе "Дорожный инспектор".

Мужчина сообщил полицейским, что иномарку ему передал гражданин, живущий в одном из домов неподалёку. Он познакомился с бездомным, пока сам был пьян, и усадил его за руль.

Временно получивший доступ к иномарке мужчина отказался от освидетельствования. Машина была отправлена на штрафстоянку, водителя отпустили домой.

Ранее мы сообщили о том, что на Светлановском опрокинулся автомобиль.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор