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На Светлановском опрокинулся автомобиль
Сегодня, 18:08
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На Светлановском опрокинулся автомобиль

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Также в аварию попали еще две машины.

Сегодня, 22 января, в Выборгском районе произошло серьезное ДТП. На Светлановском проспекте перевернулась машина. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Также в аварию попали еще две машины. По предварительным данным, на месте аварии образовалась пробка. 

По словам очевидца, трое участников аварии остались живы. Информации о пострадавших пока нет. 

Службы спасения и правоохранители пока не приехали. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Ириновском проспекте задержали пьяного водителя, который врезался в Porsche Cayenne.

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: опрокинулся автомобиль, пробка на светлановский, светлановский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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