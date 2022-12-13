На Светлановском опрокинулся автомобиль

Также в аварию попали еще две машины.

Сегодня, 22 января, в Выборгском районе произошло серьезное ДТП. На Светлановском проспекте перевернулась машина. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Также в аварию попали еще две машины. По предварительным данным, на месте аварии образовалась пробка.

По словам очевидца, трое участников аварии остались живы. Информации о пострадавших пока нет.

Службы спасения и правоохранители пока не приехали. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Ириновском проспекте задержали пьяного водителя, который врезался в Porsche Cayenne.

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург