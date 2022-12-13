На Ириновском проспекте задержали пьяного водителя, который врезался в Porsche Cayenne

По дороге он задел еще три машины.

На Ириновском проспекте полицейские задержали мужчину, который врезался в Porsche Cayenne. Об этом этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. По дороге он задел еще три машины. В результате случившегося никто не пострадал.

На данный момент дорожные полицейские устанавливают обстоятельства случившегося. Добавим, что нарушителя ПДД поймали напротив 26 отделения полиции.

Ранее на Piter.tv: в Приморском районе дорожные полицейские задержали водителя, который сел за руль в состоянии наркотического опьянения.

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург