В Приморском районе дорожные полицейские задержали водителя, который сел за руль в состоянии наркотического опьянения

Мужчина лишился водительских прав.

В Приморском районе полицейские задержали молодого человека, который ездил по городу на машине с архивными номерами. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор".

Известно, что летом мужчину уже привлекали за аналогичное нарушение. Тогда он попался правоохранителям на другом автомобиле.

Кроме того, водитель имел признаки наркотического опьянения. От медицинского освидетельствования автомобилист отказался.

Мужчина ушел домой пешком. Кроме того, его лишили водительских прав.



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Фото: Piter.tv

