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В период ПМЭФ комтранс усилил контроль за соблюдением ПДД
Сегодня, 15:59
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В период ПМЭФ комтранс усилил контроль за соблюдением ПДД

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Усилена работа по выявлению и пресечению нарушений правил стоянки машин на участках, прилегающих к местам проведения мероприятий.

Комитет по транспорту Северной столицы усилил контроль за соблюдением ПДД в период Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщили в ведомстве 19 июня. 

Так, усилена работа по выявлению и пресечению нарушений правил стоянки машин на участках, прилегающих к местам проведения мероприятий. В зонах действия дорожных знаков 3.27-3.30, установленных совместно со знаками дополнительной информации 8.24, автомобили будут задерживаться и перемещаться на специализированные парковки. 

Дежурная служба по вопросам администрирования нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств: (812) 241-53-78. 

Ранее мы рассказывали о том, что новый БПЛА разработают в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пдд, пмэф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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