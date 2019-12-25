В период ПМЭФ комтранс усилил контроль за соблюдением ПДД

Усилена работа по выявлению и пресечению нарушений правил стоянки машин на участках, прилегающих к местам проведения мероприятий.

Комитет по транспорту Северной столицы усилил контроль за соблюдением ПДД в период Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщили в ведомстве 19 июня.

Так, усилена работа по выявлению и пресечению нарушений правил стоянки машин на участках, прилегающих к местам проведения мероприятий. В зонах действия дорожных знаков 3.27-3.30, установленных совместно со знаками дополнительной информации 8.24, автомобили будут задерживаться и перемещаться на специализированные парковки.

Дежурная служба по вопросам администрирования нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств: (812) 241-53-78.

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Фото: Piter.TV