  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Мурино "Газель" почти утонула в луже
Сегодня, 16:33
130
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Мурино "Газель" почти утонула в луже

0 0

Кто-то положил в яму доски, однако они автомобиль не спасли. 

Жители Мурино заметили "Газель", которая чуть не утонула в луже. Фото опубликовали в  группе "Девяткино и Мурино" во "ВКонтакте".

На Воронцовском бульваре автомобиль частично ушел под воду. Судя по снимкам, местные жители пытаются одолеть преграду из воды. Кто-то положил в яму доски, однако они автомобиль не спасли. 

Как думаете, сделают что-то с этой дорогой когда-нибудь?

Очевидец

Дома построили, света и дорог на Воронцовском нет.

Ольга Кошелева, местный житель

Ранее на Piter.tv: в Сланцах затопило подъезды жилого дома.

Фото: ВКонтакте / Девяткино и Мурино

Теги: водоканал спб, воронцовский бульвар, газель, глубокая лужа, девяткино, дороги, мурино, ямы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии