В Мурино "Газель" почти утонула в луже

Кто-то положил в яму доски, однако они автомобиль не спасли.

Жители Мурино заметили "Газель", которая чуть не утонула в луже. Фото опубликовали в группе "Девяткино и Мурино" во "ВКонтакте".

На Воронцовском бульваре автомобиль частично ушел под воду. Судя по снимкам, местные жители пытаются одолеть преграду из воды. Кто-то положил в яму доски, однако они автомобиль не спасли.

Как думаете, сделают что-то с этой дорогой когда-нибудь? Очевидец

Дома построили, света и дорог на Воронцовском нет. Ольга Кошелева, местный житель

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Фото: ВКонтакте / Девяткино и Мурино