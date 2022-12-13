В Сланцах затопило подъезды жилого дома

Сейчас делом занялся кингисеппский межрайонный следственный отдел. Правоохранители проводят проверку.

В жилом доме в Сланцах затопило три подъезда в жилом доме. Авария произошла на улице Свободы. Об этом сообщили в региональном СК.

Из-за быстрого таяния снега случилось перенасыщение грунта водой, произошел засор ливневых канализаций. Чтобы попасть в свои квартиры, жильцы при входе в парадную надевают резиновые сапоги.

По словам местных жителей, власти не помогают решить проблему. Сейчас делом занялся кингисеппский межрайонный следственный отдел. Правоохранители проводят проверку.

На месте выезжало руководство отдела, которое произвело осмотр здания. В настоящее время коммунальные службы занимаются устранением затопления, — отметили в ведомстве. Кингисеппский межрайонный следственный отдел

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Фото: Телеграм / Следком47