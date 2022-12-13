В Шушарах появится школа-трансформер, объединенная с детсадом

В Пушкинском районе появится школа-трансформер, объединенная с детским садом. Такое здание сейчас строят в Шушарах. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Здесь смогут одновременно находиться 150 маленьких детей и 200 учеников начальной школы. Детей примут 1 сентября 2023 года.
В детском саду будет восемь групп для ясельного и дошкольного возраста. В начальной школе откроют восемь классов.
В здании будет два бассейна для детей. Для творческих ребят откроют актовый зал.
Проект выполнен на 90 процентов. Здание планируют ввести в эксплуатацию в июне 2023 года. Строительство ведет компания "Каскад" (ГК "Лидер Групп").
Ранее на Piter.tv: в Шушарах 1 февраля откроется школа на 750 учеников.
Фото: Pxhere
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