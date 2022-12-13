В Шушарах 1 февраля откроется школа на 750 учеников

По словам губернатора, эта школа будет одной из самых больших в городе на Неве. Ее концепция – время.

В Пушкинском районе откроется новая школа этой зимой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Новое здание школы № 93 построили в Шушарах. Оно примет первых учеников 1 февраля 2023 года.

Изначально объект был рассчитан на 1 650 мест, но строителям удалось возвести здание на 1 925 мест. В конце зимы школа примет 750 детей. Губернатор Северной столицы поручил до 30 января подготовить учебное заведение к приему школьников.

По словам Беглова, эта школа будет одной из самых больших в городе на Неве. Ее концепция – время. Поэтому здесь можно увидеть много часов и циферблатов. Все классы имеют названия географических объектов, так дети будут запоминать города России.

Новое здание представляет собой два корпуса. Первый – учебный, второй – спортивно-оздоровительный. Здесь есть шесть

физкультурных залов и два бассейна. Также тут есть актовый зал на 1100 мест.



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Фото: Piter.tv