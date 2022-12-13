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С фасадов домов в центре Петербурга коммунальщики смыли портреты Чехова и Достоевского
Сегодня, 15:05
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С фасадов домов в центре Петербурга коммунальщики смыли портреты Чехова и Достоевского

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Сейчас вместо красивых изображений жители могут увидеть лишь голые стены.

Коммунальщики закрасили портреты классиков в центре Петербурга. В одной из арок на улице Рубинштейна они удалили  граффити с писателями Антоном Чеховым и Фёдором Достоевским, а также композитором Игорем Стравинским. Об этом сообщили горожане в соцсетях.

Сейчас вместо красивых изображений жители могут увидеть лишь голые стены. Пользователи в соцсетях возмущаются, чем помешали строгие и аккуратные рисунки коммунальщикам. 

Ранее на Piter.tv: в Петербурге проходит патриотическая акция "Невский десант".

Фото: ВКонтакте / Владислав Юртов

Теги: граффити, коммунальщики, отмыли стены, стерли портреты чехова и достоевского
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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