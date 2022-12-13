С фасадов домов в центре Петербурга коммунальщики смыли портреты Чехова и Достоевского

Сейчас вместо красивых изображений жители могут увидеть лишь голые стены.

Коммунальщики закрасили портреты классиков в центре Петербурга. В одной из арок на улице Рубинштейна они удалили граффити с писателями Антоном Чеховым и Фёдором Достоевским, а также композитором Игорем Стравинским. Об этом сообщили горожане в соцсетях.

Сейчас вместо красивых изображений жители могут увидеть лишь голые стены. Пользователи в соцсетях возмущаются, чем помешали строгие и аккуратные рисунки коммунальщикам.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге проходит патриотическая акция "Невский десант".

Фото: ВКонтакте / Владислав Юртов