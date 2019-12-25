В Забайкалье мужчина выстрелил в 9-летнего соседа из-за игры на внедорожнике

Мальчик во время игры забрался на запаску автомобиля.

Мужчина выстрелил из пневматики в 9-летнего соседа.

РИА Новости со ссылкой на региональные следственные органы сообщает, что 27 июля 2020 года 59-летний мужчина выстрелил в грудь из пневматического ружья в 9-летнего соседского мальчика. Ребенок во время игры залез на запасное колесо внедорожника соседа. Мужчина сделал замечание, а затем произвел выстрел.

Ребенок с проникающим ранением груди доставлен в больницу. В среду мужчину задержали, в отношении его возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего".

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