Челябинскому депутату, который застрелил жену, огласили приговор

Депутат и врач убил свою жену двумя выстрелами в ночь на 21 августа 2019 года.

Состоявшийся суд определил наказание для экс депутата и главрача за убийство жены.

Трагедия разыгралась в семье Зариповых в ночь на 21 августа 2019 года. В ходе ссоры пьяный глава семья, депутат Собрания депутатов Локомотивного городского округа и главврач местной больницы, двумя выстрелами из охотничьего ружья убил свою супругу. Уточняется, что убийство произошло на глазах двух несовершеннолетних детей.

Состоявшийся суд признал Зарипова виновным и назначил ему 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. А также 1 год ограничения свободы. Кроме того, ему вменяется принудительное наблюдение у психиатра.

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