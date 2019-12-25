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Челябинскому депутату, который застрелил жену, огласили приговор
Сегодня, 10:07
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MShaffter

Челябинскому депутату, который застрелил жену, огласили приговор

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Депутат и врач убил свою жену двумя выстрелами в ночь на 21 августа 2019 года.

Состоявшийся суд определил наказание для экс депутата и главрача за убийство жены.

Трагедия разыгралась в семье Зариповых в ночь на 21 августа 2019 года. В ходе ссоры пьяный глава семья, депутат Собрания депутатов Локомотивного городского округа и главврач местной больницы, двумя выстрелами из охотничьего ружья убил свою супругу. Уточняется, что убийство произошло на глазах двух несовершеннолетних детей. 

Состоявшийся суд признал Зарипова виновным и назначил ему 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. А также 1 год ограничения свободы. Кроме того, ему вменяется принудительное наблюдение у психиатра.

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Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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