Трое саратовцев пытались продать приятеля в рабство, затем изнасиловали и убили

Расследование уголовного дело завершено и передано в суд.

В Саратовской области трое мужчин пойдут под суд за убийство и другие тяжкие преступления.

Следственные органы СУ СК РФ по Саратовской области сообщают, что ими завершено расследование уголовного дела в отношении мужчин 22, 44 и 47 лет. Они обвиняются (в зависимости от участия каждого) в преступлениях по статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", "торговля людьми, совершенная с применением насилия в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" и "иные действия сексуального характера".

Следствию удалось установить, что указанные выше лица вместе с 32-летним мужчиной распивали алкоголь. В ходе пьянки один из них обвинил приятеля в краже телефона, остальные поддержали версию товарища.

Весь вечер мужчину избивали, скандал то утихал, то вновь разгорался. Чтобы возместить ущерб от пропажи телефона 32-летнего возили по личным хозяйствам и предлагали продать работника в рабство. В какой-то момент мужчина попытался сбежать, тогда его избитого поместили в багажник.

Когда друзьям не удалось продать в рабство товарища, они привезли свою жертву в безлюдное место, где 47-летний мужчина изнасиловал жертву. 27-летний парень несколько раз пнул ногой еле живого приятеля по голове, а старший ударил палкой по спине. Затем собутыльники сели в машину, оставив свою жертву умирать. Через какое-то время мужчина от полученных травм скончался. Экспертиза установила, что смерть наступила из-за травмы головы, которая вызвала отек головного мозга.

Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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