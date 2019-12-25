Из-за гибели школьницы в ванне в Саратовской области возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбудили по результатам доследственной проверки.

По результату доследственной проверки по факту гибели школьницы в ванне следственные органы возбудили уголовное дело, сообщает следком Саратовской области.

Накануне Piter.TV рассказывал подробности смерти 14-летней школьницы. По версии следователей вечером 8 ноября в селе Красное Знамя Аркадакского района области девочка находилась дома с мамой и старшим братом. Около 10 часов вечера она пошла в ванну.

Когда дочь долгое время не выходила, мать забеспокоилась и постучала. На стук не было реакции. Тогда брат взломал дверь. В пустой ванне девочка была уже без признаков жизни. Предварительно было установлено, что смерть наступила из-за отравления угарным газом от котла.

В ходе проверки было установлено, что газовый водонагреватель, установленный в помещении ванной комнаты, находился во включенном состоянии. При этом вентиляция помещения и вытяжка продуктов горения должным образом не производилась. Это привело к скоплению угарного газа. Что в конечном итоге привело к смерти девочки.

Фото: СУ СК РФ по Саратовской области