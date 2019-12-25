В Саратовской области школьницу нашли мертвой в ванне без воды

По предварительным данным, девочка умерла от отравления газом от газового котла.

В одном из сел Саратовской области родственники нашли мертвой 14-летнюю девочку.

Региональные следственные органы СКР по Саратовской области сообщают, что проверяют обстоятельства смерти 14-летней девочки. По версии следователей вечером 8 ноября в селе Красное Знамя Аркадакского района области девочка находилась дома с мамой и старшим братом. Около 10 часов вечера она пошла в ванну.

Когда дочь долгое время не выходила, мать забеспокоилась и постучала. На стук не было реакции. Тогда брат взломал дверь. В пустой ванне девочка была уже без признаков жизни.

Предварительно установлено, что смерть наступила из-за отравления угарным газом от котла, который был установлен в помещении ванной комнаты.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Проводится судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти девочки. СУ СК РФ по Саратовской области

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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