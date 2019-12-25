В Саратовской области пенсионерку сбили сразу 2 автомобиля

От полученных травм женщина погибла месте аварии.

В Саратовской области пенсионерка попала под колеса 2 автомобилей.

Жуткое ДТП с участием пешехода произошло накануне 8 ноября около 18.00 часов на 369 км трассы Р-208. 30-летний водитель "Сузуки" наехал на 74-летнеюю женщину - пешехода, которая переходила трассу в неустановленном месте. От удара пенсионерку отбросило на встречную полосу движения под колеса автомобиля "Haval", под управлением 57-летнего водителя.

От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП. ГИБДД устанавливает все обстоятельства аварии.

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Фото:Pixabay